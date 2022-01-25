Боевики все чаще взрываются на собственных минах – разведка

Разведка фиксирует увеличение случаев подрывов военнослужащих боевиков в ОРДЛО в собственных минах.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: Кроме того, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных противопехотных мин российского производства.

Вместе с тем высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах".

Детали: Кроме того, на оккупированных территориях проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках т.н. "единственного дня огня".