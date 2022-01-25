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Денісова відреагувала на спробу створити ТСК щодо її діяльності

Вівторок, 25 січня 2022, 18:16
Людмила Денісова. Фото: пресслужба Уповноваженого ВРУ з прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відреагувала на невдалу спробу народних депутатів створити Тимчасову спеціальну комісію для перевірки її діяльності.

Джерело: telegram-канал Денісової

Пряма мова Денісової: "З народними депутатами України, які критично висловилися щодо нашої роботи, я готова до конструктивного діалогу щодо удосконалення парламентського контролю Уповноваженого для забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина.

Разом із командою однодумців та правозахисних організацій працюватимемо далі задля того, щоб право кожного було захищено".

Деталі: Денісова натякнула, що їй надсилав "однотипні" звернення один громадянин, на які Апарат Уповноваженого не встигав відповідати. Вона наполягає, що метою його звернень були бізнес-інтереси, а не поновлення його порушених прав громадянина.

Проєкт Постанови №6322 про створення ТСК для перевірки діяльності Денісової, автором якого є народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Дирдін, зареєстрували 18 листопада 2021 року. 25 січня в залі Верховної Ради проєкт отримав лише 180 голосів "за", а отже не був прийнятий.

Суди дійшли висновку, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денісова не в повному обсязі та не всебічно розглянула електронні звернення громадянина Качури Д. М. відповідно до закону України "Про звернення громадян" та ст. 17 закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Далі, в пояснювальній записці зазначають, що Качура скерував шість заяв до народних депутатів про звільнення Денісової за "порушення присяги" омбудсмена.

Довідково: Народні депутати призначили Денісову парламентським омбудсменом ще за попереднього скликання парламенту – 15 березня 2018 року. 

Згідно із законодавством, строк її повноважень складає 5 років.

Передісторія:

  • У листопаді 2021 року Денісова поскаржилась до поліції та Служби безпеки на сайт "Миротворець". Вона пояснила, що активісти сайту внесли дані про 13-річну дитину.
  • У вересні 2021 року Денісова виступила проти ухвалення так званого "антиолігархічного закону", адже, на її думку, він може суперечити нормам Конституції.

Українська правда
Теми: омбудсменСлуга народуВерховна Радаправа людини
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