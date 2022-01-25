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Денисова отреагировала на попытку создания ТСК касательно ее деятельности

Вторник, 25 января 2022, 17:16
Денисова отреагировала на попытку создания ТСК касательно ее деятельности
Людмила Денисова. Фото: пресс-служба омбудсмана

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на неудачную попытку народных депутатов создать Временную специальную комиссию для проверки ее деятельности.

Источник: telegram-канал Денисовой

Прямая речь Денисовой: "С народными депутатами Украины, которые критически высказались по поводу нашей работы, я готова к конструктивному диалогу по усовершенствованию парламентского контроля Уполномоченного для обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

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Вместе с командой единомышленников и правозащитных организаций будем работать дальше, чтобы право каждого было защищено".

Детали: Денисова намекнула, что ей присылал однотипные обращения один из народных депутатов, на которые Аппарат Уполномоченного не успевал отвечать. Она настаивает, что целью его обращений являлись бизнес-интересы, а не восстановление его нарушенных прав гражданина.

Проект обращения №6322 о создании ВСК для проверки деятельности Денисовой, автором которого является народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Дирдин, зарегистрировали 18 ноября 2021 года. 25 января в зале Верховной Рады проект получил только 180 голосов "за", и следовательно, не был принят.

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Суды пришли к выводу, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Денисова не в полном объеме и не всесторонне рассмотрела электронные обращения гражданина Качуры Д. М. в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан" и ст. 17 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека".

Справка: Народные депутаты назначили Денисову парламентским омбудсменом еще при предыдущем созыве парламента – 15 марта 2018 года.

Согласно законодательству срок ее полномочий составляет 5 лет.

Предыстория: 

  • В ноябре 2021 года Денисова пожаловалась в полицию и Службу безопасности на сайт "Миротворец". Она объяснила, что активисты сайта внесли данные о 13-летнем ребенке.
  • В сентябре 2021 года Денисова выступила против принятия так называемого "антиолигархического закона", ведь, по ее мнению, он может противоречить нормам Конституции.

Украинская правда
Темы: омбудсменСлуга народаВерховная Радаправа человека
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