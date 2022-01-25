Денисова отреагировала на попытку создания ТСК касательно ее деятельности
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на неудачную попытку народных депутатов создать Временную специальную комиссию для проверки ее деятельности.
Источник: telegram-канал Денисовой
Прямая речь Денисовой: "С народными депутатами Украины, которые критически высказались по поводу нашей работы, я готова к конструктивному диалогу по усовершенствованию парламентского контроля Уполномоченного для обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Вместе с командой единомышленников и правозащитных организаций будем работать дальше, чтобы право каждого было защищено".
Детали: Денисова намекнула, что ей присылал однотипные обращения один из народных депутатов, на которые Аппарат Уполномоченного не успевал отвечать. Она настаивает, что целью его обращений являлись бизнес-интересы, а не восстановление его нарушенных прав гражданина.
Проект обращения №6322 о создании ВСК для проверки деятельности Денисовой, автором которого является народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Дирдин, зарегистрировали 18 ноября 2021 года. 25 января в зале Верховной Рады проект получил только 180 голосов "за", и следовательно, не был принят.
Суды пришли к выводу, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Денисова не в полном объеме и не всесторонне рассмотрела электронные обращения гражданина Качуры Д. М. в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан" и ст. 17 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека".
Справка: Народные депутаты назначили Денисову парламентским омбудсменом еще при предыдущем созыве парламента – 15 марта 2018 года.
Согласно законодательству срок ее полномочий составляет 5 лет.
Предыстория:
- В ноябре 2021 года Денисова пожаловалась в полицию и Службу безопасности на сайт "Миротворец". Она объяснила, что активисты сайта внесли данные о 13-летнем ребенке.
- В сентябре 2021 года Денисова выступила против принятия так называемого "антиолигархического закона", ведь, по ее мнению, он может противоречить нормам Конституции.