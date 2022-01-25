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Столтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля

Вівторок, 25 січня 2022, 18:29
Столтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля
Генсек Нато Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня.

Про це він говорив у інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підкреслимо, що ми готові сісти (за стіл переговорів…) та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки", - зазначив Столтенберг.

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Крім того, у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії. 

Водночас, за словами Столтенберга, в Альянсі підтвердять неготовність поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

Столтенберг зазначив, що відповідь росіянам відправлять цього тижня.

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"Ми у НАТО фіналізуємо пропозиції, письмовий документ,  який ми надішлемо їм (росіянам - ЄП.) пізніше цього тижня. Ми зробимо це паралельно зі Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати отримали проєкт договору з Росії", - сказав генсек Альянсу.

Як повідомлялося, очікується, що США цього тижня дадуть письмову відповідь Росії на вимогу так званих "безпекових гарантій", які включають вимогу неприйняття України до НАТО.

США розраховують на подальші контакти з Москвою після того, як вона ознайомиться з відповіддю Вашингтона.

Теми: НАТОвійнасанкціїРосія
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