Столтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня.

Про це він говорив у інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підкреслимо, що ми готові сісти (за стіл переговорів…) та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки", - зазначив Столтенберг.

Крім того, у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії.

Водночас, за словами Столтенберга, в Альянсі підтвердять неготовність поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

Столтенберг зазначив, що відповідь росіянам відправлять цього тижня.

