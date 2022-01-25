Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Столтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля

Вівторок, 25 січня 2022, 19:29
Генсек Нато Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня.

Про це він говорив у інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підкреслимо, що ми готові сісти (за стіл переговорів…) та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки", - зазначив Столтенберг.

Крім того, у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії. 

Водночас, за словами Столтенберга, в Альянсі підтвердять неготовність поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

Столтенберг зазначив, що відповідь росіянам відправлять цього тижня.

"Ми у НАТО фіналізуємо пропозиції, письмовий документ,  який ми надішлемо їм (росіянам - ЄП.) пізніше цього тижня. Ми зробимо це паралельно зі Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати отримали проєкт договору з Росії", - сказав генсек Альянсу.

Як повідомлялося, очікується, що США цього тижня дадуть письмову відповідь Росії на вимогу так званих "безпекових гарантій", які включають вимогу неприйняття України до НАТО.

США розраховують на подальші контакти з Москвою після того, як вона ознайомиться з відповіддю Вашингтона.

Теми: НАТОвійнасанкціїРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України

Байден обрав посла в Україні, але чекає згоди Києва – ЗМІ

Заворушення організовував експоліцейський, якого підозрювали у роботі з бойовиками – джерела

Голову фракції "Довіра" в Полтавській облраді разом із братом затримали за вимагання грошей

Венедіктова підписала підозру "слузі" Кузьміних, якого викрили на хабарі

Тисяча за вакцинацію: програма буде діяти до кінця року

Усі новини...
Літаком зі США привезли близько трьох сотень "Джавелінів"
Британія запровадить санкції проти Путіна, не задумуючись – Джонсон
НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг
Макрон зідзвониться з Путіним, щоб почути роз’яснення намірів щодо України
Останні новини
20:50
Генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України
20:29
Байден обрав посла в Україні, але чекає згоди Києва – ЗМІ
20:11
Норвегія переносить запуск терміналу скрапленого газу
19:50
У Латвії коаліція домовилась відправити військових інструкторів в Україну
19:34
Заворушення організовував експоліцейський, якого підозрювали у роботі з бойовиками – джерела
19:19
Грошей на 500 гривень за бустер у бюджеті поки що немає – Мінфін
19:09
Стефанчук розповів, коли Рада ще раз спробує звільнити голову Фонду держмайна
19:04
Україна та Польща почали вирішувати проблему транзитних автодозволів
18:46
Франція відправляє фрегат у Чорне море
18:37
Українські в’язні голодують в ОРДЛО – Денісова
Усі новини...