Столтенберг рассказал, что будет в ответе НАТО на требования Кремля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые "безопасные требования" Кремля, который будет отправлен на этой неделе.

Об этом он говорил в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоров…) и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности", - отметил Столтенберг.

Кроме того, в ответе будет отмечено, что в НАТО готовы выслушать беспокойства России.

В то же время, по словам Столтенберга, в Альянсе подтвердят неготовность уступать Россию по ключевым принципам, таким как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договоры безопасности, частью которых оно хочет быть.

Столтенберг отметил, что ответ россиянам будет отправлен на этой неделе.

NATO will send Russia a written proposal “later this week” to “try to find a way forward” over Ukraine, NATO's @jensstoltenberg tells me. “We are ready to sit down… and listen to Russian concerns, but we are not ready to compromise on core principles.” Interview airs 6pGMT @cnni pic.twitter.com/F23BM8Aji3