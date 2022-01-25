ДУС каже, що не платив за спецзал в Борисполі для родини Зеленського, яка літала на Сейшели
Вівторок, 25 січня 2022, 18:45
Державне управління справами не платило за користування родиною президента Володимира Зеленського залом офіційних делегацій в аеропорті Бориспіль 5-го та 16-го січня.
Джерело: відповідь ДУС на запит "Української правди"
Дослівно: "Повідомляємо, що Державне управління справами не здійснювало заявку на надання послуг Державним підприємством "Зал офіційних делегацій" родині Президента України, а також не проводило її оплату".
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Деталі: Також там повідомили, що відправили питання щодо плати за зал до ДП "Зал офіційних делегацій".
"Українська правда" зокрема запитувала, в який спосіб було сплачено за послуги з використання зали офіційних делегацій родиною президента у зазначені дати.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше в Управлінні державної охорони заявили, що не супроводжували родину президента Володимира Зеленського на відпочинок на Сейшелах, а також нічого не знають про це.
Михайло Ткач, Олександр Шумілін, УП