ДУС каже, що не платив за спецзал в Борисполі для родини Зеленського, яка літала на Сейшели

Державне управління справами не платило за користування родиною президента Володимира Зеленського залом офіційних делегацій в аеропорті Бориспіль 5-го та 16-го січня.

Джерело: відповідь ДУС на запит "Української правди"

Дослівно: "Повідомляємо, що Державне управління справами не здійснювало заявку на надання послуг Державним підприємством "Зал офіційних делегацій" родині Президента України, а також не проводило її оплату".

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Деталі: Також там повідомили, що відправили питання щодо плати за зал до ДП "Зал офіційних делегацій".

"Українська правда" зокрема запитувала, в який спосіб було сплачено за послуги з використання зали офіційних делегацій родиною президента у зазначені дати.

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