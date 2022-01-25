ГУД говорит, что не платил за спецзал в Борисполе для семьи Зеленского, которая летала на Сейшелы
Вторник, 25 января 2022, 19:45
Государственное управление делами не платило за пользование семьей президента Владимира Зеленского залом официальных делегаций в аэропорту Борисполь 5 и 16 января.
Источник: ответ ГУД на запрос "Украинской правды"
Дословно: "Сообщаем, что Государственное управление делами не осуществляло заявку на предоставление услуг Государственным предприятием "Зал официальных делегаций" семье Президента Украины, а также не производило ее оплату".
Детали: Также там сообщили, что отправили вопрос о плате за зал в ГП "Зал официальных делегаций".
"Украинская правда" в частности спрашивала, каким образом было оплачено за услуги по использованию зала официальных делегаций семьей президента в указанные даты.
Предыстория:
- Ранее в Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.
Михаил Ткач, Александр Шумилин, УП