ГУД говорит, что не платил за спецзал в Борисполе для семьи Зеленского, которая летала на Сейшелы

Государственное управление делами не платило за пользование семьей президента Владимира Зеленского залом официальных делегаций в аэропорту Борисполь 5 и 16 января.

Источник: ответ ГУД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Сообщаем, что Государственное управление делами не осуществляло заявку на предоставление услуг Государственным предприятием "Зал официальных делегаций" семье Президента Украины, а также не производило ее оплату".

Детали: Также там сообщили, что отправили вопрос о плате за зал в ГП "Зал официальных делегаций".

"Украинская правда" в частности спрашивала, каким образом было оплачено за услуги по использованию зала официальных делегаций семьей президента в указанные даты.

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