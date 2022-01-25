Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ГУД говорит, что не платил за спецзал в Борисполе для семьи Зеленского, которая летала на Сейшелы

Вторник, 25 января 2022, 19:45
Фото: Facebook

Государственное управление делами не платило за пользование семьей президента Владимира Зеленского залом официальных делегаций в аэропорту Борисполь 5 и 16 января.

Источник: ответ ГУД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Сообщаем, что Государственное управление делами не осуществляло заявку на предоставление услуг Государственным предприятием "Зал официальных делегаций" семье Президента Украины, а также не производило ее оплату".

 

Детали: Также там сообщили, что отправили вопрос о плате за зал в ГП "Зал официальных делегаций".

"Украинская правда" в частности спрашивала, каким образом было оплачено за услуги по использованию зала официальных делегаций семьей президента в указанные даты.

Предыстория:

  • Ранее в Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Михаил Ткач, Александр Шумилин, УП
Темы: ЗеленскийОфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре, суд взял под арест без права залога

Новости 28 января: медицинские батальоны РФ, миллиардер Бренсон об Украине

ВИДЕОРябчук, устроивший стрельбу в Днепре, в суде признал вину и попросил прощения

фотоВ Украину прибыл четвертый самолет США с военной помощью, на борту 81 тонна боеприпасов

обновлено, фотоНардепа "Слуги народа" разоблачили на взятке – источники

Зеленский пошутил перед западными СМИ о подозрении Порошенко

Все новости...
Зеленский
Зеленский пришел в комментарии к своему видео и заявил, что Харьков никогда не оккупируют
Зеленский проведет день рождения на работе – пресс-секретарь
Экс-руководитель разведки Бурба: Вопрос не в том, будет ли наступление. Вопрос в том, готовы ли мы
Последние новости
23:20
Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре, суд взял под арест без права залога
22:35
Новости 28 января: ставка НБУ, зарплаты, ВВП-варранты
22:28
Зеленский встретился с иностранными послами: попросил не уезжать из Украины
21:47
Пентагон: Путин явно имеет возможность напасть на Украину, но решение еще не принял
21:41
Нацбанк повысил прогноз цен на газ и нефть в 2022 году
21:38
Арахамия отреагировал на разоблачении депутата Кузьминых на взятке: сравнил с Порошенко
21:15
Россия запретила въезд ряду представителей Евросоюза
21:03
Spotify может стать титульным спонсором ФК "Барселона" – СМИ
20:58
Новости 28 января: медицинские батальоны РФ, миллиардер Бренсон об Украине
20:47
ВИДЕОРябчук, устроивший стрельбу в Днепре, в суде признал вину и попросил прощения
Все новости...