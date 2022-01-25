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ГУД говорит, что не платил за спецзал в Борисполе для семьи Зеленского, которая летала на Сейшелы

Вторник, 25 января 2022, 18:45
ГУД говорит, что не платил за спецзал в Борисполе для семьи Зеленского, которая летала на Сейшелы
Фото: Facebook

Государственное управление делами не платило за пользование семьей президента Владимира Зеленского залом официальных делегаций в аэропорту Борисполь 5 и 16 января.

Источник: ответ ГУД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Сообщаем, что Государственное управление делами не осуществляло заявку на предоставление услуг Государственным предприятием "Зал официальных делегаций" семье Президента Украины, а также не производило ее оплату".

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Детали: Также там сообщили, что отправили вопрос о плате за зал в ГП "Зал официальных делегаций".

"Украинская правда" в частности спрашивала, каким образом было оплачено за услуги по использованию зала официальных делегаций семьей президента в указанные даты.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Михаил Ткач, Александр Шумилин, УП
Темы: ЗеленскийОфис президента
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