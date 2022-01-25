НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати свої бойові частини в Україні попри наростання російської загрози, але докладе зусиль для зміцнення своєї бойової готовності, особливо на східному фланзі.

Про це він сказав у інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні, але ми повинні бути впевнені, що не виникне непорозуміння щодо нашої готовності, нашої відданості захисту всіх союзників, особливо у східній частині Альянсу", - сказав Столтенберг.

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Він пояснив, що саме тому Альянс збільшив свою присутність у східній частині, у Чорноморському та в Балтійському регіонах.

У заяві у понеділок НАТО повідомив, що держави-члени оголосили про низку розгортань у Східній Європі останніми днями. Столтенберг сказав у інтерв’ю, що НАТО також зважує, чи слід йому ще більше посилити свої позиції за рахунок бойових груп, у тому числі на південному сході Альянсу.

"Сильне стримування - найкращий спосіб запобігти будь-якому нападу на будь-якого союзника по НАТО і найкращий спосіб запобігти конфлікту", — додав він.

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Столтенберг також сказав, що "все ще є дипломатичний вихід" з російсько-української кризи, "але це вимагає, щоб Росія зробила кроки з деескалації і була готова сумлінно брати участь у політичних переговорах з НАТО і союзниками по НАТО".

Столтенберг також розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня.