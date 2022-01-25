Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине - Столтенберг

Вторник, 25 января 2022, 19:50
НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине - Столтенберг
Фото: Pixabay

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать свои боевые части в Украине, несмотря на нарастание российской угрозы, но приложит усилия для укрепления своей боевой готовности, особенно на восточном фланге.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"НАТО не будет размещать боевые подразделения НАТО в Украине, но мы должны быть уверены, что не возникнет недоразумения по поводу нашей готовности, нашей преданности защите всех союзников, особенно в восточной части Альянса", - сказал Столтенберг.

Реклама:

Он объяснил, что именно поэтому Альянс увеличил свое присутствие в восточной части, в Черноморском и Балтийском регионах.

В заявлении в понедельник НАТО сообщил, что государства-члены объявили о ряде развертываний в Восточной Европе в последние дни. Столтенберг сказал в интервью, что НАТО также взвешивает, следует ли еще усилить свои позиции за счет боевых групп, в том числе на юго-востоке Альянса.

"Сильное сдерживание - лучший способ предотвратить любое нападение на любого союзника по НАТО и лучший способ предотвратить конфликт", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Столтенберг также сказал, что "все еще есть дипломатический выход" из российско-украинского кризиса, "но это требует, чтобы Россия сделала шаги по деэскалации и была готова добросовестно участвовать в политических переговорах с НАТО и союзниками по НАТО".

Столтенберг также рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые "безопасные требования" Кремля, которые будут отправлены на этой неделе.

Темы: НАТОвойнаРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: