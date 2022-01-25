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НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине - Столтенберг

Вторник, 25 января 2022, 20:50
Фото: Pixabay

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать свои боевые части в Украине, несмотря на нарастание российской угрозы, но приложит усилия для укрепления своей боевой готовности, особенно на восточном фланге.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"НАТО не будет размещать боевые подразделения НАТО в Украине, но мы должны быть уверены, что не возникнет недоразумения по поводу нашей готовности, нашей преданности защите всех союзников, особенно в восточной части Альянса", - сказал Столтенберг.

Он объяснил, что именно поэтому Альянс увеличил свое присутствие в восточной части, в Черноморском и Балтийском регионах.

В заявлении в понедельник НАТО сообщил, что государства-члены объявили о ряде развертываний в Восточной Европе в последние дни. Столтенберг сказал в интервью, что НАТО также взвешивает, следует ли еще усилить свои позиции за счет боевых групп, в том числе на юго-востоке Альянса.

"Сильное сдерживание - лучший способ предотвратить любое нападение на любого союзника по НАТО и лучший способ предотвратить конфликт", - добавил он.

Столтенберг также сказал, что "все еще есть дипломатический выход" из российско-украинского кризиса, "но это требует, чтобы Россия сделала шаги по деэскалации и была готова добросовестно участвовать в политических переговорах с НАТО и союзниками по НАТО".

Столтенберг также рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые "безопасные требования" Кремля, которые будут отправлены на этой неделе.

Темы: НАТОвойнаРосcияармия


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