Біля Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 людей

Біля узбережжя Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 пасажирів.

Джерело: AFP з посиланням на берегову охорону в Маямі

Деталі: Берегова охорона в Маямі заявила, що отримала повідомлення "від доброго самарянина", який врятував чоловіка, який "чіплявся за перекинуте судно приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс".

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Той, хто вижив, сказав, що човен залишив Біміні, найзахідніший район Багамських островів, у суботу ввечері, але зіштовхнувся з поганою погодою і перекинувся. Біміні знаходиться за 217 кілометрів від затоки Форт-Пірс.

За словами постраждалого, ніхто не був одягнутий у рятувальний жилет.

Підозрюється, що човен пов’язаний з контрабандою людей.

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AFP пише, що контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну, таких як Гаїті, до Сполучених Штатів.