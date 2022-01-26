Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Біля Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 людей

Середа, 26 січня 2022, 01:13
ФОТО: GETTY IMAGES

Біля узбережжя Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 пасажирів.

ДжерелоAFP з посиланням на берегову охорону в Маямі

Деталі: Берегова охорона в Маямі заявила, що отримала повідомлення "від доброго самарянина", який врятував чоловіка, який "чіплявся за перекинуте судно приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс".

Той, хто вижив, сказав, що човен залишив Біміні, найзахідніший район Багамських островів, у суботу ввечері, але зіштовхнувся з поганою погодою і перекинувся. Біміні знаходиться  за 217 кілометрів  від затоки Форт-Пірс.

За словами постраждалого, ніхто не був одягнутий у рятувальний жилет.

Підозрюється, що човен пов’язаний з контрабандою людей.

AFP пише, що контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну, таких як Гаїті, до Сполучених Штатів.

Теми: СШАаварія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України

Усі новини...
США
США пригрозили Білорусі відповіддю, якщо вона допоможе Росії із вторгненням в Україну
Літаком зі США привезли близько трьох сотень "Джавелінів"
США готують нові санкції проти РФ на випадок вторгнення: вдарять по технологіях
Останні новини
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
00:51
Глава МЗС Британії, яка мала прибути в Україну, захворіла на Covid
00:23
фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков
23:43
Члени РНБО без дозволу Зеленського не можуть покидати країну – Данілов
23:11
У НАТО відповіли на звинувачення у нагнітанні паніки щодо вторгнення РФ
22:40
Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років
22:13
Новини економіки: пакети дорожчають, уряд виплачує кредит зернової держкорпорації
21:57
Студент з Києва продавав дані 20 мільйонів українців
21:49
Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України
Усі новини...