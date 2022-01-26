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Возле Флориды перевернулась лодка, без вести пропали 39 человек

Среда, 26 января 2022, 01:13
ФОТО: GETTY IMAGES

У побережья Флориды перевернулась лодка, без вести пропали 39 пассажиров.

Источник: AFP со ссылкой на Береговую охрану в Майами

Детали: Береговая охрана в Майами заявила, что получила сообщение "от доброго самарянина", спасшего мужчину, который "цеплялся за перевернутое судно примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс".

Выживший сказал, что лодка покинула Бимини, самый западный район Багамских островов, в субботу вечером, но столкнулась с плохой погодой и перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс.

По словам пострадавшего, никто не был одет в спасательный жилет.

Подозревается, что лодка связана с контрабандой людей.

AFP пишет, что контрабандисты используют Багамские острова как отправную точку для доставки людей из других стран Карибского бассейна, таких как Гаити, в Соединенные Штаты.

Темы: СШАавария


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