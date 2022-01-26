США пригрозили Білорусі відповіддю, якщо вона допоможе Росії із вторгненням в Україну

США попередили Білорусь, що вона також отримає "рішучу відповідь", якщо допоможе Росії у вторгненні до України.

Джерело: AFP з посиланням на офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса

Пряма мова: "Ми також дали зрозуміти Білорусі, що якщо вона дозволить використовувати свою територію для нападу на Україну, вона зіткнеться зі швидкою і рішучою відповіддю з боку США, наших союзників і партнерів…

Якщо вторгнення відбуватиметься з Білорусі, якщо російські війська постійно дислокуються на їхній території, НАТО цілком може знадобитися переоцінити свою власну військову позицію в країнах, що межують з Білоруссю".

Що передувало: 24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія нібито "давно оголосили" про плани провести спільне навчання на кордоні з Україною. Лукашенко заявив, що відправить на кордон із Україною "цілий контингент білоруської армії", бо нібито "українці почали стягувати туди війська".