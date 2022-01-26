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США пригрозили Беларуси ответом, если она поможет России с вторжением в Украину

Среда, 26 января 2022, 03:15
ФОТО: GETTY IMAGES

США предупредили Беларусь, что она также получит "решительный ответ", если поможет России во вторжении в Украину.

Источник: AFP со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса

Прямая речь: "Мы также дали понять Беларуси, что если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров…

Если вторжение будет происходить из Беларуси, если российские войска постоянно дислоцируются на их территории, НАТО вполне может понадобиться переоценить свою собственную военную позицию в странах, граничащих с Беларусью".

Что предшествовало: 24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия якобы "давно объявили" о планах провести совместное обучение на границе с Украиной. Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии", потому что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".

Темы: СШАРосcияБеларусьвойна


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