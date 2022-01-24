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Лукашенко обіцяє стягнути на кордон із Україною "цілий контингент"

Понеділок, 24 січня 2022, 11:42
ЛУКАШЕНКО, ФОТО BELTA/AFP/GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відправить на кордон із Україною "цілий контингент білоруської армії", бо нібито "українці почали стягувати туди війська".

Джерело: Лукашенко на зустрічі з головою Держприкордонкомітету Білорусі

Деталі: Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія нібито "давно оголосили" про плани провести спільне навчання на кордоні з Україною.

Пряма мова Лукашенка: "Це ще для нас важливо, бо нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії. Про це і в Лунінці говорили. І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон.

А подібним політикам слід звернути увагу на концентрацію військ не лише на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України.

Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати війська. Не розумію, навіщо".

Нагадаємо: 

  • Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України".
  • Служба безпеки України наголошує на маніпулятивності і провокативності заяви Лукашенка.
  • Лукашенко каже, що союзна держава "не хоче війни", але якщо хтось її "смикатиме, вводитиме санкції чи залякуватиме", то "мало не здасться", оскільки, за його словами, вони непереможні.

Роман Петренко, УП
Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіявійна
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