Covid у світі: Франція опинилася на першому місці за кількістю хворих — більше 500 тисяч

За добу 24 січня у світі виявили 3 320 485 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема у Франції – 501 635 випадків, в США – 443 072, в Індії – 283 540.

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Крім того, в Бразилії – 199 126 хворих, в Італії – 186 740.

Україна, де 19 118 заражень, на 29 місці у світі між Колумбією та Мексикою, а в Європі – на 19 місці.

9 650 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 15 місці у світі і на 8 – серед європейських країн.

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Нагадаємо: 24 січня в Україні з коронавірусом госпіталізували 1 507 осіб, померла – 161 особа. Одужали 5 863 особи.