Covid в мире: Франция оказалась на первом месте по количеству больных — более 500 тысяч

За сутки 24 января в мире обнаружили 3 320 485 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, во Франции – 501 635 случаев, в США – 443 072, в Индии – 283 540.

Кроме того, в Бразилии – 199 126 больных, в Италии — 186 740.

Украина, где 19 118 заражений, на 29 месте в мире между Колумбией и Мексикой, а в Европе – на 19 месте.

9 650 человек в мире за сутки скончались от вируса. По этому показателю Украина на 15 месте в мире и на 8 среди европейских стран.

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Напомним: 24 января в Украине с коронавирусом госпитализировали 1 507 человек, умер - 161 человек. Выздоровели 5 863 человека.