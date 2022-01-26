ЄСПЛ починає слухання у справі України і Нідерландів проти РФ щодо злочинів на Донбасі

Європейський суд з прав людини 26 січня проведе слухання за трьома міждержавними заявами щодо подій на сході України.

Про це пише "Європейська правда".

Цього тижня мають відбутися усні слухання щодо прийнятності заяв у справі, яка офіційно зветься "Україна та Нідерланди проти Росії", а неофіційно її звуть "справою щодо Донбасу".

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У Страсбурзі будуть вирішувати, чи має ЄСПЛ "юрисдикцію" розглядати події стосовно тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей в період з квітня 2014 року.

Цей етап важливий, щоби суд міг перейти до розгляду по суті заяв України щодо злочинів Росії проти прав людини на сході України та заяви Нідерландів щодо збиття у липні 2014 року пасажирського літака Malaysia Airlines рейсу MH17 і загибелі 298 осіб.

Українська делегація буде доводити існування так званої "адміністративної практики" Російської Федерації щодо порушень Конвенції з прав людини та Протоколів до неї протягом усього періоду окупації частини території Донецької та Луганської областей починаючи з квітня 2014 року.

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Процес об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішою справою, яку колись розглядав ЄСПЛ.

Про те, як Україна доводитиме, що Росія відповідальна за порушення прав людини на окупованій території, а також як Київ планує вибити у РФ компенсації, у відеоінтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Для тих, хто віддає перевагу читанню, ми підготували також текстовий варіант інтерв’ю Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу.

Читайте також колонку міністра юстиції України Валерії Коломієць Почути Донбас: чого вимагає Україна на процесі в ЄСПЛ щодо злочинів Кремля.