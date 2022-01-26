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ЕСПЧ начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против РФ о преступлениях на Донбассе

Среда, 26 января 2022, 09:31
Фото Минюста Украины

Европейский суд по правам человека 26 января проведет слушания по трем межгосударственным заявлениям о событиях на востоке Украины.

Об этом пишет "Европейская правда".

На этой неделе должны состояться устные слушания по поводу приемлемости заявлений по делу, которое официально называется "Украина и Нидерланды против России", а неофициально его называют "делом по Донбассу".

В Страсбурге будут решать, имеет ли ЕСПЧ "юрисдикцию" рассматривать события, касающиеся временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в период с апреля 2014 года.

Этот этап важен, чтобы суд мог перейти к рассмотрению по существу заявлений Украины о преступлениях России против прав человека на востоке Украины и заявлении Нидерландов об уничтожении в июле 2014 пассажирского самолета Malaysia Airlines рейса MH17 и гибели 298 человек.

Украинская делегация будет доказывать существование так называемой "административной практики" Российской Федерации относительно нарушений Конвенции по правам человека и Протоколов в течение всего периода оккупации части территории Донецкой и Луганской областей, начиная с апреля 2014 года.

Процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе и по объему доказательств и количеству нарушений является самым масштабным делом, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

О том, как Украина будет доказывать, что Россия ответственна за нарушение прав человека на оккупированной территории, а также как Киев планирует выбить у РФ компенсации, в видеоинтервью "Европейской правде" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Для тех, кто предпочитает чтение, мы подготовили также текстовый вариант интервью - Малюсько: рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу.

Читайте также колонку министра юстиции Украины Валерии Коломиец - Услышать Донбасс: чего требует Украина на процессе в ЕСПЧ по поводу преступлений Кремля.

Темы: ЕСПЧРосcиясудУкраинаДонбасс


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