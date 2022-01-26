Сутички ФОПів під Радою: силовики відкрили три справи

Через сутички біля Верховної Ради 25 січня поліція проводить слідчі дії у рамках трьох кримінальних проваджень.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Події під українським парламентом кваліфіковані як хуліганство, погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста.

У результаті порушення громадського порядку до управління поліції доставили 63 учасника акції, 38 із яких є фізичними особами-підприємцями. Поліцейські встановили їх анкетні дані і відпустили. Під час розслідування діям цих осіб буде надана правова оцінка, а відтак вони нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність, наголошують в НПУ.

Вказано, що в результаті сутичок 18 поліцейських отримали тілесні ушкодження, у тому числі переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей. Також зі служби 103 надійшло три повідомлення про звернення із тілесними ушкодженнями трьох учасників акції. За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер.

На сторінці організаторів акції у соціальній мережі була опублікована інформація про те, що одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку. Правоохоронці наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду.

Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції, наголошують в поліції.

Окрім того, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Маріїнського парку учасники акції оточили знімальну групу центрального телеканалу, штовхали журналістку, виривали мікрофон і перешкоджали проведенню прямого ефіру.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України.

Що передувало: 25 січня під Верховною Радою учасники акції руху "SaveФОП" намагалися прорвати кордон поліцейських та потрапити на територію ВРУ. При цьому вони влаштували штовханину, застосовували сльозогінний газ, палили файєри і димові шашки, кидали у бік правоохоронців каміння та інші предмети.

На вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагували. Тож, аби припинити правопорушення, правоохоронці відтіснили учасників акції і найбільш активних доставили до управління поліції.