Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сутички ФОПів під Радою: силовики відкрили три справи

Середа, 26 січня 2022, 11:44
фото "Укрінформу"

Через сутички біля Верховної Ради 25 січня поліція проводить слідчі дії у рамках трьох кримінальних проваджень.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Події під українським парламентом кваліфіковані як хуліганство, погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста.

У результаті порушення громадського порядку до управління поліції доставили 63 учасника акції, 38 із яких є фізичними особами-підприємцями. Поліцейські встановили їх анкетні дані і відпустили. Під час розслідування діям цих осіб буде надана правова оцінка, а відтак вони нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність, наголошують в НПУ.

Вказано, що в результаті сутичок 18 поліцейських отримали тілесні ушкодження, у тому числі переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей. Також зі служби 103 надійшло три повідомлення про звернення із тілесними ушкодженнями трьох учасників акції. За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер.

На сторінці організаторів акції у соціальній мережі була опублікована інформація про те, що одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку. Правоохоронці наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду.

Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції, наголошують в поліції.

Окрім того, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Маріїнського парку учасники акції оточили знімальну групу центрального телеканалу, штовхали журналістку, виривали мікрофон і перешкоджали проведенню прямого ефіру.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України.

Що передувало: 25 січня під Верховною Радою учасники акції руху "SaveФОП" намагалися прорвати кордон поліцейських та потрапити на територію ВРУ. При цьому вони влаштували штовханину, застосовували сльозогінний газ, палили файєри і димові шашки, кидали у бік правоохоронців каміння та інші предмети.

На вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагували. Тож, аби припинити правопорушення, правоохоронці відтіснили учасників акції і найбільш активних доставили до управління поліції.

Українська правда
Теми: акціїКиївполіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
акції
ФОПи поскандалили з поліцією: є затримані - ЗМІ
В урядовому кварталі Києва частково перекрили рух: протестують ФОПи
Центром Києва пройшла хода на честь перших загиблих на Майдані
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...