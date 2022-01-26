Сутички ФОПів під Радою: силовики відкрили три справи

Через сутички біля Верховної Ради 25 січня поліція проводить слідчі дії у рамках трьох кримінальних проваджень.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Події під українським парламентом кваліфіковані як хуліганство, погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста.

Реклама:

У результаті порушення громадського порядку до управління поліції доставили 63 учасника акції, 38 із яких є фізичними особами-підприємцями. Поліцейські встановили їх анкетні дані і відпустили. Під час розслідування діям цих осіб буде надана правова оцінка, а відтак вони нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність, наголошують в НПУ.

Вказано, що в результаті сутичок 18 поліцейських отримали тілесні ушкодження, у тому числі переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей. Також зі служби 103 надійшло три повідомлення про звернення із тілесними ушкодженнями трьох учасників акції. За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер.

На сторінці організаторів акції у соціальній мережі була опублікована інформація про те, що одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку. Правоохоронці наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції, наголошують в поліції.

Окрім того, ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Маріїнського парку учасники акції оточили знімальну групу центрального телеканалу, штовхали журналістку, виривали мікрофон і перешкоджали проведенню прямого ефіру.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) Кримінального кодексу України.

Що передувало: 25 січня під Верховною Радою учасники акції руху "SaveФОП" намагалися прорвати кордон поліцейських та потрапити на територію ВРУ. При цьому вони влаштували штовханину, застосовували сльозогінний газ, палили файєри і димові шашки, кидали у бік правоохоронців каміння та інші предмети.

На вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагували. Тож, аби припинити правопорушення, правоохоронці відтіснили учасників акції і найбільш активних доставили до управління поліції.