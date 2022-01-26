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Столкновения ФЛП под Радой: силовики открыли три дела

Среда, 26 января 2022, 11:44
фото "Укринформа"

Из-за столкновений у Верховной Рады 25 января полиция проводит следственные действия в рамках трех уголовных производств.

Источник: Национальная полиция

Детали: События под украинским парламентом квалифицированы как хулиганство, угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа и препятствование профессиональной деятельности журналиста.

В результате нарушения общественного порядка в управление полиции доставили 63 участника акции, 38 из которых являются физическими лицами-предпринимателями. Полицейские установили их анкетные данные и отпустили. Во время расследования действиям этих лиц будет дана правовая оценка, а значит, они будут нести административную или уголовную ответственность, подчеркивают в НПУ.

Указано, что в результате столкновений 18 полицейских получили телесные повреждения, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз. Также из службы 103 поступило три сообщения об обращении с телесными повреждениями троих участников акции. По информации врачей, у одной женщины, находившейся в толпе митингующих, диагностирован перелом предплечья и трех ребер.

На странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и увезли в неизвестном направлении. Правоохранители отмечают, что эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра видео с камер наблюдения.

Утратившему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции, отмечают в полиции.

Кроме того, вечером в полицию поступило сообщение о том, что на территории Мариинского парка участники акции оцепили съемочную группу центрального телеканала, толкали журналистку, вырывали микрофон и препятствовали проведению прямого эфира.

По этому факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: 25 января под Верховной Радой участники акции движения "SaveФОП" пытались прорвать полицейский кордон и попасть на территорию ВРУ. При этом они устроили толкотню, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону правоохранителей камни и другие предметы.

На требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировали. Чтобы прекратить правонарушения, правоохранители оттеснили участников акции и наиболее активных доставили в управление полиции.

Украинская правда
Темы: акцииКиевполиция


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