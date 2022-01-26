Посадовці набрехали в деклараціях на мільярд за рік – НАЗК

Протягом 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень виявлені у 119 деклараціях. Зареєстровано 56 проваджень.

Джерело: НАЗК

Деталі: У 2021 році НАЗК завершило повну перевірку 1026 декларацій та виявило недостовірні відомості на суму понад 1,2 млрд гривень.

У кожній третій декларації було виявлено порушення, які передбачають кримінальну або адміністративну відповідальність.

Ознаки кримінальних правопорушень виявлені у 119 деклараціях. У деклараціях цих посадовців виявлено ознаки подання недостовірних відомостей на суму понад 1,1 млн гривень.

Серед них – 2 судді КСУ та 19 нардепів.

З усіх, в кого виявили брехню в декларації, найбільше – у нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, на понад 73 мільйони гривень.

Матеріали про виявлені ознаки кримінальних правопорушень передані до НАБУ, Нацполіції, ДБР або Офісу генпрокурора. Усього зареєстровано 56 проваджень, зокрема стосовно судді КС, ВС та ВАКС, 14 нардепів та 5 депутатів облрад.

Також минулого року виявлено непідтверджені активи на загальну суму 84,8 млн гривень в 11 протоколах, серед яких ексзаступник глави ДБР та нардеп.

Ознаки адміністративного правопорушення виявили у 171 декларації. Серед них – судді КС та ВС, 2 міністри та 16 нардепів.

Завдяки зверненням громадян та журналістів у деклараціях посадовців загалом було виявлено недостовірні відомості на 418 млн гривень.