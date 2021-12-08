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У Медведчука знайшли незадеклароване майно на 73 мільйони – НАЗК

Середа, 8 грудня 2021, 17:10
фото: getty images

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації за 2020 рік виявило у кума президента РФ і нардепа Віктора Медведчука незадекларованої нерухомості та автомобілів вартістю понад 73 млн гривень.

Джерело: пресслужба НАЗК 

Дослівно: "НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації одним з народних депутатів України на загальну суму понад 73 млн гривень.

Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році".

 

Деталі: Зокрема, Медведчук не вказав вартість нерухомості у м. Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв. метрів.

Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн гривень.

Також не задекларовано земельну ділянку в АР Крим, право користування якою має його дружина.

Крім того, НАЗК встановило, що нардеп не зазначив вартість 4 автомобілів:

  • Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень;
  • Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень;
  • Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень.
  • Renault Duster – 500 тис. гривень.

Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

Матеріали про виявлені ознаки злочину за ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генпрокурора.

За недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді: штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень; громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;  обмеження волі до 2 років.

 

Закон, який за недостовірне декларування на значну суму передбачає більш суворе покарання – позбавлення волі на строк до 2 років, прийнятий лише в червні цього року.

Тому застосовувати його можна буде лише щодо декларацій за 2021 рік, які посадовці подаватимуть наступного року.

Передісторія:

  • Нардепу від партії "Опозиційна платформа – За життя" й куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: у державній зраді Україні, пов'язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупантами Криму, та у держзраді, пов'язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ОРДЛО).  
  • 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
  • 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список. Причиною називають фінансування тероризму.

Українська правда
Теми: МедведчукНАЗКдекларації


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