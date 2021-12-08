У Медведчука знайшли незадеклароване майно на 73 мільйони – НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації за 2020 рік виявило у кума президента РФ і нардепа Віктора Медведчука незадекларованої нерухомості та автомобілів вартістю понад 73 млн гривень.
Джерело: пресслужба НАЗК
Дослівно: "НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації одним з народних депутатів України на загальну суму понад 73 млн гривень.
Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році".
Деталі: Зокрема, Медведчук не вказав вартість нерухомості у м. Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв. метрів.
Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн гривень.
Також не задекларовано земельну ділянку в АР Крим, право користування якою має його дружина.
Крім того, НАЗК встановило, що нардеп не зазначив вартість 4 автомобілів:
- Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень;
- Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень;
- Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень.
- Renault Duster – 500 тис. гривень.
Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.
Матеріали про виявлені ознаки злочину за ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генпрокурора.
За недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді: штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень; громадських робіт на строк від 150 до 240 годин; обмеження волі до 2 років.
Закон, який за недостовірне декларування на значну суму передбачає більш суворе покарання – позбавлення волі на строк до 2 років, прийнятий лише в червні цього року.
Тому застосовувати його можна буде лише щодо декларацій за 2021 рік, які посадовці подаватимуть наступного року.
Передісторія:
- Нардепу від партії "Опозиційна платформа – За життя" й куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: у державній зраді Україні, пов'язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупантами Криму, та у держзраді, пов'язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ОРДЛО).
- 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список. Причиною називають фінансування тероризму.