У Медведчука знайшли незадеклароване майно на 73 мільйони – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації за 2020 рік виявило у кума президента РФ і нардепа Віктора Медведчука незадекларованої нерухомості та автомобілів вартістю понад 73 млн гривень.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації одним з народних депутатів України на загальну суму понад 73 млн гривень.

Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році".

Деталі: Зокрема, Медведчук не вказав вартість нерухомості у м. Києві, яка йому належить: земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній будинковолодіння площею 2,9 тис. кв. метрів.



Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а будинковолодіння – 16 млн гривень.

Також не задекларовано земельну ділянку в АР Крим, право користування якою має його дружина.

Крім того, НАЗК встановило, що нардеп не зазначив вартість 4 автомобілів:

Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень;

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень;

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень.

Renault Duster – 500 тис. гривень.

Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

Матеріали про виявлені ознаки злочину за ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації) НАЗК направило до Офісу генпрокурора.

За недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді: штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень; громадських робіт на строк від 150 до 240 годин; обмеження волі до 2 років.

Закон, який за недостовірне декларування на значну суму передбачає більш суворе покарання – позбавлення волі на строк до 2 років, прийнятий лише в червні цього року.

Тому застосовувати його можна буде лише щодо декларацій за 2021 рік, які посадовці подаватимуть наступного року.

Передісторія: