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Чиновники наврали в декларациях на миллиард за год – НАПК

Среда, 26 января 2022, 11:54
фото: напк

В течение 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовных правонарушений, обнаруженные в 119 декларациях. Зарегистрировано 56 производств.

Источник: НАПК

Детали: В 2021 году НАПК завершило полную проверку 1026 деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 1,2 млрд гривен.

В каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц выявлены признаки представления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн. гривен.

Среди них – 2 судьи КСУ и 19 нардепов.

Из всех, у кого обнаружили ложь в декларации, больше всего – у нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, более 73 миллионов гривен.

Материалы об обнаруженных признаках уголовных правонарушений переданы в НАБУ, Нацполицию, ДБР или Офис генпрокурора. Всего зарегистрировано 56 производств, в том числе в отношении судьи КС, ВС и ВАКС, 14 нардепов и 5 депутатов облсоветов.

Также в прошлом году выявлены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен в 11 протоколах, среди которых эксзамглавы ДБР и нардеп.

Признаки административного правонарушения были выявлены в 171 декларации. Среди них – судьи КС и ВС, 2 министра и 16 нардепов.

Благодаря обращениям граждан и журналистов в декларациях чиновников в целом были обнаружены недостоверные сведения на 418 млн. гривен.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларации


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