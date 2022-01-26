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Україна попередила суд у Страсбурзі, що РФ готує вторгнення

Середа, 26 січня 2022, 11:10
Україна попередила суд у Страсбурзі, що РФ готує вторгнення
Денис Малюська біля ЄСПЛ. Фото з Facebook Мін'юсту

Росія демонструє контроль над сепаратистськими республіками на Донбасі, заявляючи, що має право на вторгнення в Україну, якщо українська армія почне дії проти Л/ДНР.

Про це заявив на слуханнях в Європейському суді з прав людини міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Особливість нинішньої ситуації та актуальність цієї справи полягає в тому, що російська влада відкрито стверджує, що Росія залишає за собою право вторгнутися в Україну, якщо остання направить свою армію проти "ДНР" і "ЛНР". Понад те, що Україна не має наміру вирішувати питання "Л/ДНР" силою, тут важливо те, що такі погрози самі по собі демонструють ефективний контроль, який Росія здійснює над сепаратистськими республіками", – сказав Малюська.

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Він додав, що, як і у випадку з Південною Осетією, російська програма щедрої паспортизації жителів сепаратистських регіонів спрямована на те, щоб дати росіянам привід для вторгнення в незалежні держави, коли заманеться.

"Ми представляємо Україну в Страсбурзі, в той час як Україна стоїть перед загрозою вторгнення повністю підготовленої російської армії чисельністю 120 тисяч військовослужбовців", – наголосив міністр.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 26 січня проводить слухання за трьома міждержавними заявами щодо подій на сході України.

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У Страсбурзі будуть вирішувати, чи має ЄСПЛ "юрисдикцію" розглядати події стосовно тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей в період з квітня 2014 року.

Цей етап важливий, щоби суд міг перейти до розгляду по суті заяв України щодо злочинів Росії проти прав людини на сході України та заяви Нідерландів щодо збиття у липні 2014 року пасажирського літака Malaysia Airlines рейсу MH17 і загибелі 298 осіб.

Про те, як Україна доводитиме, що Росія відповідальна за порушення прав людини на окупованій території, а також як Київ планує вибити у РФ компенсації, у відеоінтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Для тих, хто віддає перевагу читанню, ми підготували також текстовий варіант інтерв’ю Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу.

Читайте також колонку заступниці міністра юстиції України Валерії Коломієць Почути Донбас: чого вимагає Україна на процесі в ЄСПЛ щодо злочинів Кремля.

Теми: РосіяУкраїнаЄСПЛ
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