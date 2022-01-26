Украина предупредила суд в Страсбурге, что РФ готовит вторжение

Россия демонстрирует контроль над сепаратистскими республиками на Донбассе, заявляя, что имеет право на вторжение в Украину, если украинская армия начнет действия против Л/ДНР.

Об этом заявил на слушаниях в Европейском суде по правам человека министр юстиции Денис Малюська, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Особенность нынешней ситуации и актуальность этого дела состоит в том, что российские власти открыто утверждают, что Россия оставляет за собой право вторгнуться в Украину, если последняя направит свою армию против "ДНР" и "ЛНР". Более того, что Украина не намерена решать вопрос "Л/ДНР" силой, здесь важно то, что такие угрозы сами по себе демонстрируют эффективный контроль, который Россия осуществляет над сепаратистскими республиками", – сказал Малюська.

Он добавил, что, как и в случае с Южной Осетией, российская программа широкой паспортизации жителей сепаратистских регионов направлена ​​на то, чтобы дать россиянам повод для вторжения в независимые государства, когда им вздумается.

"Мы представляем Украину в Страсбурге, в то время как Украина стоит перед угрозой вторжения полностью подготовленной российской армии численностью 120 тысяч военнослужащих", – подчеркнул министр.

Напомним, Европейский суд по правам человека 26 января проводит слушания по трем межгосударственным заявлениям о событиях на востоке Украины.

В Страсбурге будут решать, имеет ли ЕСПЧ "юрисдикцию" рассматривать события, касающиеся временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в период с апреля 2014 года.

Этот этап важен, чтобы суд мог перейти к рассмотрению по существу заявлений Украины о преступлениях России против прав человека на востоке Украины и Нидерландов об уничтожении в июле 2014 года пассажирского самолета Malaysia Airlines рейса MH17 и гибели 298 человек.

О том, как Украина будет доказывать, что Россия ответственна за нарушение прав человека на оккупированной территории, а также как Киев планирует выбить у РФ компенсации, в видеоинтервью "Европейской правде" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Для тех, кто предпочитает чтение, мы подготовили также текстовый вариант интервью Рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу.

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