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Мін'юст розповів, як Росія зривала слухання справи проти неї до ЄСПЛ

Середа, 26 січня 2022, 13:04
ФОТО WIKIPEDIA.ORG

Росія всіляко намагалася відтермінувати слухання в Європейському суді з прав людини справи за позовом України Нідерландів щодо злочинів на Донбасі.

Про це заявив на слуханнях в Страсбурзі міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Спочатку слухання було призначено на 24 листопада 2021 року. Уряд Росії неодноразово намагався зірвати слухання, домагаючись його відкладення під приводом російських COVID-заходів та подання погано підготовленої заяви проти України з вимогою його долучення до цього провадження", - сказав Малюська.

Міністр додав, що коли ці спроби виявилися безрезультатними, оскільки суд відмовився відкласти засідання, 8 листопада 2021 року, за 16 днів до засідання та приблизно через три роки після його призначення, російський суддя ad hoc раптово виявив обставини, які могли поставити під загрозу його неупередженість, що змусило суд перенести засідання на 26 січня.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 26 січня проводить слухання за трьома міждержавними заявами щодо подій на сході України.

У Страсбурзі будуть вирішувати, чи має ЄСПЛ "юрисдикцію" розглядати події стосовно тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей в період з квітня 2014 року.

Про те, як Україна доводитиме, що Росія відповідальна за порушення прав людини на окупованій території, а також як Київ планує вибити у РФ компенсації, у відеоінтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Для тих, хто віддає перевагу читанню, ми підготували також текстовий варіант інтерв’ю - Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу.

Читайте також колонку міністра юстиції України Валерії Коломієць - Почути Донбас: чого вимагає Україна на процесі в ЄСПЛ щодо злочинів Кремля.

Теми: ЄСПЛРосія
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