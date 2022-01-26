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Минюст рассказал, как Россия срывала слушание дела против нее в ЕСПЧ

Среда, 26 января 2022, 13:04
ФОТО WIKIPEDIA.ORG

Россия всячески пыталась отсрочить слушания в Европейском суде по правам человека по иску Украины и Нидерландов о преступлениях на Донбассе.

Об этом заявил на слушаниях в Страсбурге министр юстиции Денис Малюська, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сначала слушание было назначено на 24 ноября 2021 года. Правительство России неоднократно пыталось сорвать слушания, добиваясь его отсрочки под предлогом российских COVID-мер и представления плохо подготовленного заявления против Украины с требованием его присоединения к этому производству", - сказал Малюська.

Министр добавил, что когда эти попытки оказались безрезультатными, поскольку суд отказался отложить заседание, 8 ноября 2021 года, за 16 дней до заседания и примерно через три года после его назначения, российский судья внезапно обнаружил обстоятельства, которые могли поставить под угрозу его беспристрастность, что вынудило суд перенести заседание на 26 января.

Напомним, Европейский суд по правам человека 26 января проводит слушания по трем межгосударственным заявлениям о событиях на востоке Украины.

В Страсбурге будут решать, имеет ли ЕСПЧ "юрисдикцию" рассматривать события, касающиеся временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в период с апреля 2014 года.

Этот этап важен, чтобы суд мог перейти к рассмотрению по существу заявлений Украины о преступлениях России против прав человека на востоке Украины и Нидерландов об уничтожении в июле 2014 года пассажирского самолета Malaysia Airlines рейса MH17 и гибели 298 человек.

О том, как Украина будет доказывать, что Россия ответственна за нарушение прав человека на оккупированной территории, а также как Киев планирует выбить у РФ компенсации, в видеоинтервью "Европейской правде" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Для тех, кто предпочитает чтение, мы подготовили также текстовый вариант интервью Рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу.

Читайте также колонку заместителя министра юстиции Украины Валерии Коломиец Услышать Донбасс: чего требует Украина на процессе в ЕСПЧ по преступлениям Кремля.

Темы: ЕСПЧРосcия


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