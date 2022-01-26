Росія перекидає на білоруські аеродроми винищувачі Су-35

Росія перекидає до Білорусі екіпажі винищувачів Су-35 Східного військового округу РФ.

Джерело: повідомлення Міноборони РФ

Дослівно: "Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35 Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми.

Під час перельоту екіпажі здійснюють проміжні посадки на аеродромах Центрального та Західного військових округів для підготовки до подальшого вильоту та відпочинку екіпажів".

Деталі: У повідомленні вказується, що після прибуття на аеродроми Білорусі екіпажі "заступлять на бойове чергування протиповітряної оборони в рамках перевірки питань функціонування єдиної системи ППО Союзної держави".

Також вказується, що "перевірка сил" пройде у два етапи. На першому етапі до 9 лютого відбудеться передислокація військ до Білорусі, "організація охорони та оборони важливих державних та військових об'єктів, охорона Державного кордону у повітряному просторі".

Другий етап пройде з 10 по 20 лютого, коли буде проведено спільне навчання "Союзна рішучість-2022", у рамках якого "будуть відпрацьовані питання запобігання та відображення зовнішньої агресії".

Практичні дії військ відбудуться на полігонах "Домановський", "Гозький", "Обуз-Ліснівський", "Брестський" та "Осиповичський", а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Республіки Білорусь. Планується задіяти аеродроми "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачулищі".

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