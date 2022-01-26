Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія перекидає на білоруські аеродроми винищувачі Су-35

Середа, 26 січня 2022, 13:31
Фото: Міноборони РФ

Росія перекидає до Білорусі екіпажі винищувачів Су-35 Східного військового округу РФ.

Джерело: повідомлення Міноборони РФ

Дослівно: "Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35 Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми.

Під час перельоту екіпажі здійснюють проміжні посадки на аеродромах Центрального та Західного військових округів для підготовки до подальшого вильоту та відпочинку екіпажів".

Деталі: У повідомленні вказується, що після прибуття на аеродроми Білорусі екіпажі "заступлять на бойове чергування протиповітряної оборони в рамках перевірки питань функціонування єдиної системи ППО Союзної держави".

Також вказується, що "перевірка сил" пройде у два етапи. На першому етапі до 9 лютого відбудеться передислокація військ до Білорусі, "організація охорони та оборони важливих державних та військових об'єктів, охорона Державного кордону у повітряному просторі".

Другий етап пройде з 10 по 20 лютого, коли буде проведено спільне навчання "Союзна рішучість-2022", у рамках якого "будуть відпрацьовані питання запобігання та відображення зовнішньої агресії".

Практичні дії військ відбудуться на полігонах "Домановський", "Гозький", "Обуз-Ліснівський", "Брестський" та "Осиповичський", а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Республіки Білорусь. Планується задіяти аеродроми "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачулищі".

Передісторія:

  • 17 січня Лукашенко анонсував проведення у лютому спільних з РФ військових навчань.
  • Великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп, розпочав 26 січня Чорноморський флот Росії.

Теми: РосіяБілорусьармія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
У Кремлі прокоментували погрози персональних санкцій Путіну, нагадавши, де він зберігає зарплату
У Росії почали відкрито говорити про постачання зброї бойовикам ОРДЛО
Німеччина надасть Україні 5 тисяч військових захисних шоломів
Російська зброя на Донбасі – у бойовиків виявили новітні міни, вогнемети та комплекси
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...