Росія перекидає на білоруські аеродроми винищувачі Су-35

Росія перекидає до Білорусі екіпажі винищувачів Су-35 Східного військового округу РФ.

Джерело: повідомлення Міноборони РФ

Дослівно: "Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35 Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми.

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Під час перельоту екіпажі здійснюють проміжні посадки на аеродромах Центрального та Західного військових округів для підготовки до подальшого вильоту та відпочинку екіпажів".

Деталі: У повідомленні вказується, що після прибуття на аеродроми Білорусі екіпажі "заступлять на бойове чергування протиповітряної оборони в рамках перевірки питань функціонування єдиної системи ППО Союзної держави".

Також вказується, що "перевірка сил" пройде у два етапи. На першому етапі до 9 лютого відбудеться передислокація військ до Білорусі, "організація охорони та оборони важливих державних та військових об'єктів, охорона Державного кордону у повітряному просторі".

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Другий етап пройде з 10 по 20 лютого, коли буде проведено спільне навчання "Союзна рішучість-2022", у рамках якого "будуть відпрацьовані питання запобігання та відображення зовнішньої агресії".

Практичні дії військ відбудуться на полігонах "Домановський", "Гозький", "Обуз-Ліснівський", "Брестський" та "Осиповичський", а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Республіки Білорусь. Планується задіяти аеродроми "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачулищі".

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