Россия перекидывает на белорусские аэродромы истребители Су-35

Россия перекидывает в Беларусь экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа РФ.

Источник: сообщение Минобороны РФ

Дословно: "Экипажи многоцелевых истребителей Су-35 Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазироваться на белорусские аэродромы.

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Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к дальнейшему вылету и отдыху экипажей".

Детали: В сообщении указывается, что по прибытии на аэродромы Беларуси экипажи "заступят на боевое дежурство противовоздушной обороны в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства".

Также указывается, что проверка сил пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля состоится передислокация войск Беларуси, "организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве".

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Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля, когда будет проведена совместная учеба "Союзная решимость-2022", в рамках которой "будут отработаны вопросы предотвращения и отражения внешней агрессии".

Практические действия войск состоятся на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

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