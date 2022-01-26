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Головним бомбосховищем у Києві в разі російського нападу буде метро – Кличко

Середа, 26 січня 2022, 12:48
Головним бомбосховищем у Києві в разі російського нападу буде метро – Кличко
Кличко, фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко заявив про "чіткий план" дій у столичної влади на випадок російського вторгнення, згідно з яким ключовим бомбосховищем у Києві визначено Київський метрополітен.

Джерело: Кличко в ефірі "Утро" на телеканалі "Настоящее время", створеному "Радіо Свобода" з участю "Голосу Америки"

Пряма мова Кличка: "У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу "Ч", буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу.

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У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які будуть сповіщати про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії".

Деталі: Тим часом Кличко сподівається, що такі захисні заходи не знадобляться, і що вторгнення не відбудеться.

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України. Прем'єр додав, що ситуація "досить похмура", але війна не є неминучою. За його словами, Британія "очолює створення пакета економічних санкцій" проти Росії і постачає Україні оборонну зброю.

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Теми: КиївВіталій КличковійнаРосіяметро
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