Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главным бомбоубежищем в Киеве в случае российского нападения будет метро – Кличко

Среда, 26 января 2022, 13:48
Кличко, фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "четком плане" действий у столичных властей на случай российского вторжения, согласно которому ключевым бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен.

Источник: Кличко в эфире "Утро" на телеканале "Настоящее время", созданном "Радіо Свобода" с участием "Голоса Америки"

Прямая речь Кличко: "В Киеве наработан четкий план, предоставлена ​​информация о бомбоубежищах, которые находятся вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч" будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения.

В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации – телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях".

Детали: Между тем, Кличко надеется, что такие защитные меры не понадобятся, и что вторжение не состоится.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины. Премьер добавил, что ситуация "достаточно пасмурная", но война не является неизбежной. По его словам, Британия "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украину оборонное оружие.

Темы: КиевВиталий КличковойнаРосcияметро


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Новости 31 января: сотрудничество Украины, Британии и Польши, МВД о возможных провокациях

Все новости...
Киев
Столкновения ФЛП под Радой: силовики открыли три дела
В Киеве резкий скачок больных и смертей от Covid
Måneskin не смогут дать запланированный концерт в Киеве
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...