Главным бомбоубежищем в Киеве в случае российского нападения будет метро – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о "четком плане" действий у столичных властей на случай российского вторжения, согласно которому ключевым бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен.

Источник: Кличко в эфире "Утро" на телеканале "Настоящее время", созданном "Радіо Свобода" с участием "Голоса Америки"

Прямая речь Кличко: "В Киеве наработан четкий план, предоставлена ​​информация о бомбоубежищах, которые находятся вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч" будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения.

В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации – телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях".

Детали: Между тем, Кличко надеется, что такие защитные меры не понадобятся, и что вторжение не состоится.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины. Премьер добавил, что ситуация "достаточно пасмурная", но война не является неизбежной. По его словам, Британия "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украину оборонное оружие.