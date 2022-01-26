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Кабмін погодив звільнення відразу трьох голів райадміністрацій у Києві

Середа, 26 січня 2022, 14:37
Голова Шевченківської РДА Олег Гаряга. Фото shev.kyivcity.gov.ua

Кабінет міністрів погодив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Києві.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова Мельничука: "Погоджено звільнення Лагути Ярослава Миколайовича з посади голови Дарницької РДА, Щербака Ігоря Михайловича з посади голови Дніпровської РДА та Гаряги Олега Олександровича з посади голови Шевченківської РДА".

Передісторія:

  • 24 січня Кабмін змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві – відтепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова КМДА, а прем’єр-міністр.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівКиївмісцева влада
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