Кабмін погодив звільнення відразу трьох голів райадміністрацій у Києві
Середа, 26 січня 2022, 13:37
Кабінет міністрів погодив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Києві.
Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Пряма мова Мельничука: "Погоджено звільнення Лагути Ярослава Миколайовича з посади голови Дарницької РДА, Щербака Ігоря Михайловича з посади голови Дніпровської РДА та Гаряги Олега Олександровича з посади голови Шевченківської РДА".
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Передісторія:
- 24 січня Кабмін змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві – відтепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова КМДА, а прем’єр-міністр.
Українська правда