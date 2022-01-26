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Кабмин согласовал увольнение стразу трех глав райадминистраций в Киеве

Среда, 26 января 2022, 13:37
Кабмин согласовал увольнение стразу трех глав райадминистраций в Киеве
Глава Шевченковской РГА Олег Гаряга. Фото shev.kyivcity.gov.ua

Кабинет министров согласовал увольнение трех глав районных государственных администраций в Киеве.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь Мельничука: "Согласовано увольнение Лагуты Ярослава Николаевича с поста председателя Дарницкой РГА, Щербака Игоря Михайловича с поста председателя Днепровской РГА и Гаряги Олега Александровича с поста председателя Шевченковской РГА".

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Предыстория:

  • 24 января Кабмин изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве – теперь их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровКиевместная власть
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