Кабмин согласовал увольнение стразу трех глав райадминистраций в Киеве
Среда, 26 января 2022, 14:37
Кабинет министров согласовал увольнение трех глав районных государственных администраций в Киеве.
Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Прямая речь Мельничука: "Согласовано увольнение Лагуты Ярослава Николаевича с поста председателя Дарницкой РГА, Щербака Игоря Михайловича с поста председателя Днепровской РГА и Гаряги Олега Александровича с поста председателя Шевченковской РГА".
Предыстория:
- 24 января Кабмин изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве – теперь их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.
Украинская правда