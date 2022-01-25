Голів РДА в Києві зможе пропонувати не Кличко, а Шмигаль — уряд схвалив постанову
Вівторок, 25 січня 2022, 05:41
Уряд змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві – відтепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова КМДА, а прем’єр-міністр.
Джерело: зміни, запроваджені постановою уряду № 43
Дослівно: "Голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України".
Нагадаємо:
- Конфлікт Банкової та міського голови Києва Віталія Кличка триває досить давно з періодичними загостреннями.
- У квітні між Кличком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем спалахнув конфлікт після того, як Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун. Шмигаль відповів відмовою на пропозицію мера та назвав це політичним піаром, і запропонував звільнитись.
Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка