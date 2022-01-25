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Голів РДА в Києві зможе пропонувати не Кличко, а Шмигаль — уряд схвалив постанову

Вівторок, 25 січня 2022, 04:41

Уряд змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві – відтепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова КМДА, а прем’єр-міністр.

Джерело: зміни, запроваджені постановою уряду № 43

Дослівно: "Голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у  Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України".

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Нагадаємо: 

  • Конфлікт Банкової та міського голови Києва Віталія Кличка триває досить давно з періодичними загостреннями.
  • У квітні між Кличком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем спалахнув конфлікт після того, як Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун.  Шмигаль відповів відмовою на пропозицію мера та назвав це політичним піаром, і запропонував звільнитись.

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Теми: КиївВіталій Кличко
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