Голів РДА в Києві зможе пропонувати не Кличко, а Шмигаль — уряд схвалив постанову

Уряд змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві – відтепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова КМДА, а прем’єр-міністр.

Джерело: зміни, запроваджені постановою уряду № 43

Дослівно: "Голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України".

Реклама:

Нагадаємо:

Конфлікт Банкової та міського голови Києва Віталія Кличка триває досить давно з періодичними загостреннями.

У квітні між Кличком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем спалахнув конфлікт після того, як Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун. Шмигаль відповів відмовою на пропозицію мера та назвав це політичним піаром, і запропонував звільнитись.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка