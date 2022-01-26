В первые сутки работы полицейские "фантомы" поймали 990 нарушителей скорости
Патрульная полиция отчиталась о результатах работы автомобилей "фантом".
Источник: Патрульная полиция в Facebook
Дословно: "Вчера патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений.
Что ж, друзья, будьте вежливы на дорогах. Ведь "фантом" может явиться где угодно".
Что предшествовало: Утром 25 января первые четыре автомобиля "фантом" выехали на полноценное патрулирование.
Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.
По словам главы МВД Монастырского, полицейские автомобили "фантомы" имеют, прежде всего, превентивную функцию.
Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.