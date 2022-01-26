В первые сутки работы полицейские "фантомы" поймали 990 нарушителей скорости

Патрульная полиция отчиталась о результатах работы автомобилей "фантом".

Источник: Патрульная полиция в Facebook

Дословно: "Вчера патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений.

Что ж, друзья, будьте вежливы на дорогах. Ведь "фантом" может явиться где угодно".

Что предшествовало: Утром 25 января первые четыре автомобиля "фантом" выехали на полноценное патрулирование.

Эти авто без опознавательных знаков могут фиксировать многие объекты одновременно в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном, так и обратном. Система передает информацию и нарушитель получает штраф за превышение скорости.

По словам главы МВД Монастырского, полицейские автомобили "фантомы" имеют, прежде всего, превентивную функцию.

Юридическая компания Миллер обнародовала номера четырех автомобилей-"фантомов": КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЕ. Это Skoda Kodiaq серого цвета.