Блінкен розкрив основні позиції письмової відповіді США на вимоги Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час виступу в середу в Держдепартаменті США.
"Сьогодні посол США доставив нашу відповідь у Москві. Вона викладає серйозний дипломатичний шлях, якщо Москва його обере. Доставлений документ включає занепокоєння США та наших союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, принципову та прагматичну оцінку занепокоєнь, які підняла Росія, та наші пропозиції у сферах, у яких ми можемо знайти спільну мову", - зазначив Блінкен.
За його словами, у відповіді США дали чітко зрозуміти, що вони захищатимуть свої ключові принципи.
"Вони включають суверенітет України та її територіальну цілісність і право держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення позицій в Україні, а також заходи для збільшення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі", - додав він.
Блінкен наголосив, що США готові продовжувати діалог з РФ щодо тих областей, у яких, як і раніше, можлива співпраця. Він розраховує поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва ознайомиться з відповіддю США.
Блінкен заявив, що рішення про подальші кроки залишається за Росією.
У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.