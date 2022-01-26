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Блінкен розкрив основні позиції письмової відповіді США на вимоги Росії

Середа, 26 січня 2022, 19:38
Блінкен розкрив основні позиції письмової відповіді США на вимоги Росії
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час виступу в середу в Держдепартаменті США.

"Сьогодні посол США доставив нашу відповідь у Москві. Вона викладає серйозний дипломатичний шлях, якщо Москва його обере. Доставлений документ включає занепокоєння США та наших союзників і партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, принципову та прагматичну оцінку занепокоєнь, які підняла Росія, та наші пропозиції у сферах, у яких ми можемо знайти спільну мову", - зазначив Блінкен.

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За його словами, у відповіді США дали чітко зрозуміти, що вони захищатимуть свої ключові принципи.

"Вони включають суверенітет України та її територіальну цілісність і право держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення позицій в Україні, а також заходи для збільшення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі", - додав він.

Блінкен наголосив, що США готові продовжувати діалог з РФ щодо тих областей, у яких, як і раніше, можлива співпраця. Він розраховує поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва  ознайомиться з відповіддю США.

ВІДЕО ДНЯ

Блінкен заявив, що рішення про подальші кроки залишається за Росією.

У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.

Теми: СШАРосіявійнаНАТО
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