Блинкен раскрыл главные позиции письменного ответа США на требования России

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в среду в Госдепартаменте США.

"Сегодня посол США доставил наш ответ в Москве. Там изложен серьезный дипломатический путь, если Москва его выберет. Доставленный документ включает обеспокоенность США и наших союзников и партнеров по поводу действий России, которые подрывают безопасность; принципиальную и прагматическую оценку выраженных Россией беспокойств и наши предложения в областях, в которых мы можем найти общий язык", - отметил Блинкен.

По его словам, в ответе США дали ясно понять, что они будут защищать свои ключевые принципы.

"Они включают суверенитет Украины и её территориальную целостность и право государств выбирать их собственные договоренности и союзы по безопасности. Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры по увеличению доверия в отношении военных учений и маневров в Европе", - добавил он. .

Блинкен подчеркнул, что США готовы продолжать диалог с РФ относительно тех областей, в которых по-прежнему возможно сотрудничество. Он рассчитывает поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как Москва ознакомится с ответом США.

Блинкен заявил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией.

В среду вечером Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум безопасности.