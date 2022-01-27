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Moderna розпочала клінічні випробування ковід-вакцини проти Omicron

Четвер, 27 січня 2022, 02:48
Moderna розпочала клінічні випробування ковід-вакцини проти Omicron
Фото: Getty Images

Компанія Moderna Inc заявила в середу, що розпочала клінічні випробування бустерної дози вакцини, розробленої спеціально для боротьби з варіантом коронавірусу Omicron.

Джерело: Moderna Inc, Reuters, AFP/RFI

Деталі: Загалом у випробуваннях візьмуть участь 600 людей від 18 років, половина з яких вже отримали дві дози вакцини Moderna від Covid-19 щонайменше шість місяців тому, а половина з них отримали дві дози, а також раніше дозволену бустерну дозу.

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Тому бустер, спеціально спрямований на Omicron, буде оцінюватися як третя і четверта дози.

Компанія також повідомила про результати щодо ефективності проти Omicron підсилювача, заявленого раніше.

У ньому йдеться, що через 6 місяців після бустерної ін’єкції рівень антитіл проти Omicron знизився в шість разів, але залишався виявленим в усіх учасників.

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Ці дані були отримані при дослідженні крові 20 людей, яким вкололи 50 мікрограмів бустера, що становить половину кількості перших двох ін’єкцій.

Що передувало: Повідомлення Moderna з'явилася на наступний день після того, як конкуренти Pfizer і BioNTech заявили, що почали реєстрацію для клінічного випробування специфічної вакцини проти Omicron.

Обидві вакцини засновані на технології інформаційної РНК, що дозволяє відносно легко оновлювати їх, щоб не відставати у боротьбі з мутаціями, характерними для нових варіантів.

Теми: вакцинаціякоронавірус
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