Moderna розпочала клінічні випробування ковід-вакцини проти Omicron
Компанія Moderna Inc заявила в середу, що розпочала клінічні випробування бустерної дози вакцини, розробленої спеціально для боротьби з варіантом коронавірусу Omicron.
Джерело: Moderna Inc, Reuters, AFP/RFI
Деталі: Загалом у випробуваннях візьмуть участь 600 людей від 18 років, половина з яких вже отримали дві дози вакцини Moderna від Covid-19 щонайменше шість місяців тому, а половина з них отримали дві дози, а також раніше дозволену бустерну дозу.
Тому бустер, спеціально спрямований на Omicron, буде оцінюватися як третя і четверта дози.
Компанія також повідомила про результати щодо ефективності проти Omicron підсилювача, заявленого раніше.
У ньому йдеться, що через 6 місяців після бустерної ін’єкції рівень антитіл проти Omicron знизився в шість разів, але залишався виявленим в усіх учасників.
Ці дані були отримані при дослідженні крові 20 людей, яким вкололи 50 мікрограмів бустера, що становить половину кількості перших двох ін’єкцій.
Що передувало: Повідомлення Moderna з'явилася на наступний день після того, як конкуренти Pfizer і BioNTech заявили, що почали реєстрацію для клінічного випробування специфічної вакцини проти Omicron.
Обидві вакцини засновані на технології інформаційної РНК, що дозволяє відносно легко оновлювати їх, щоб не відставати у боротьбі з мутаціями, характерними для нових варіантів.