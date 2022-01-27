Moderna начала клинические испытания ковид-вакцины против Omicron

Компания Moderna Inc заявила в среду, что приступила к клиническим испытаниям бустерной дозы вакцины, разработанной специально для борьбы с вариантом коронавируса Omicron.

Источник: Moderna Inc, Reuters, AFP/RFI

Детали: Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет, половина из которых уже получили две дозы вакцины Moderna от Covid-19 по меньшей мере шесть месяцев назад, а половина из них получили две дозы, а также ранее разрешенную бустерную дозу.

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Поэтому бустер, специально нацеленный на Omicron, будет оцениваться как третья и четвертая дозы.

Компания также сообщила о результатах по эффективности против Omicron усилителя, заявленного ранее.

В нем говорится, что через 6 месяцев после бустерной инъекции уровень антител против Omicron снизился в шесть раз, но оставался обнаруженным у всех участников.

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Эти данные были получены при исследовании крови 20 человек, которым укололи 50 микрограмм бустера, что составляет половину первых двух инъекций.

Что предшествовало: Заявление Moderna появилось на следующий день после того, как конкуренты Pfizer и BioNTech сообщили, что они начали регистрацию для клинического испытания специфической вакцины против Omicron.

Обе вакцины основаны на технологии информационной РНК, позволяющей относительно легко обновлять их, чтобы не отставать в борьбе с мутациями, характерными для новых вариантов.