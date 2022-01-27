У Росії новий рекорд COVID-19 з початку пандемії

У Росії за добу виявили 88 816 нових випадків COVID-19, це новий рекорд з початку пандемії. За даними офіційної статистики, померли від ускладнень 655 людей.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Показники добової захворюваності на COVID-19 досягають максимальних значень вже тиждень.

У столиці Росії Москві коронавірус виявили у 26 586 осіб – також максимум за весь час пандемії.

Влада зазначає, що кількість госпіталізацій склала 12 807 осіб.