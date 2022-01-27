Папа Римський закликав батьків підтримувати дітей-геїв, а не засуджувати їх
Папа Римський Франциск заявив у середу, що батьки дітей-геїв повинні не засуджувати, а підтримувати їх.
Джерело: Reuters із посиланням на слова Папи Римського Франциска
Деталі: Понтифік закликав сім'ї ніколи не засуджувати своїх дітей, в тому числі через їхню сексуальну орієнтацію.
На своїй щотижневій аудієнції він говорив про труднощі, з якими батьки можуть зіткнутися у вихованні дітей.
Ці питання стосувалися, зокрема "батьків, які бачать у своїх дітей іншу сексуальну орієнтацію і як з цим поводитися, як супроводжувати своїх дітей і не ховатися за ставленням осуду", – сказав Франциск і навів приклад підтримки батьків, у яких діти хворі, навіть невиліковно.
Раніше він говорив, що геї мають право бути прийнятими своїми сім'ями – як діти, брати і сестри.
Франциск також сказав, що, хоча Церква не може прийняти одностатеві шлюби, вона може підтримати закони про громадянські союзи, спрямовані на надання партнерам-геям спільних прав у сферах пенсійного забезпечення, охорони здоров’я та питань спадщини.
Передісторія:
- Франциск відомий тим, що заявив: "Хто я такий, аби судити геїв?"
- Згодом він заявив, що до геїв і транссексуалів слід ставитися з повагою, але викладання теорії гендерного самовизначення в школах неприпустиме.
- У жовтні 2020 року Франциск висловився на підтримку одностатевих партнерств, заявивши, що гомосексуали повинні бути захищені відповідним законом про цивільне партнерство.
- Крім того, він заявив, що християни повинні просити вибачення геїв та всіх інших, кого образила або експлуатувала церква.