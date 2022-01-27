Папа Римський закликав батьків підтримувати дітей-геїв, а не засуджувати їх

Папа Римський Франциск заявив у середу, що батьки дітей-геїв повинні не засуджувати, а підтримувати їх.

Джерело: Reuters із посиланням на слова Папи Римського Франциска

Деталі: Понтифік закликав сім'ї ніколи не засуджувати своїх дітей, в тому числі через їхню сексуальну орієнтацію.

На своїй щотижневій аудієнції він говорив про труднощі, з якими батьки можуть зіткнутися у вихованні дітей.

Ці питання стосувалися, зокрема "батьків, які бачать у своїх дітей іншу сексуальну орієнтацію і як з цим поводитися, як супроводжувати своїх дітей і не ховатися за ставленням осуду", – сказав Франциск і навів приклад підтримки батьків, у яких діти хворі, навіть невиліковно.

Раніше він говорив, що геї мають право бути прийнятими своїми сім'ями – як діти, брати і сестри.

Франциск також сказав, що, хоча Церква не може прийняти одностатеві шлюби, вона може підтримати закони про громадянські союзи, спрямовані на надання партнерам-геям спільних прав у сферах пенсійного забезпечення, охорони здоров’я та питань спадщини.

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