Папа Римский призвал родителей поддерживать детей-геев, а не осуждать их
Папа Римский Франциск заявил в среду, что родители детей-геев должны не осуждать, а поддерживать их.
Источник: Reuters со ссылкой на слова Папы Римского Франциска
Детали: Понтифик призвал семьи никогда не осуждать своих детей, в том числе из-за их сексуальной ориентации.
На своей еженедельной аудиенции он говорил о трудностях, с которыми родители могут столкнуться в воспитании детей.
Эти вопросы касались, в частности, "родителей, которые видят у своих детей другую сексуальную ориентацию и как с этим обращаться, как сопровождать своих детей и не прятаться за отношением порицания", - сказал Франциск и привел пример поддержки родителей, у которых дети больны, даже неизлечимо.
Ранее он говорил, что геи имеют право приниматься своими семьями – как дети, братья и сестры.
Франциск также сказал, что хотя Церковь не может принять однополые браки, она может поддержать законы о гражданских союзах, направленные на предоставление партнерам-геям общих прав в сферах пенсионного обеспечения, здравоохранения и вопросов наследства.
Предыстория:
- Франциск известен тем, что заявил: "Кто я такой, чтобы судить геев?"
- Позже он заявил, что к геям и транссексуалам следует относиться с уважением, но преподавание теории гендерного самоопределения в школах недопустимо.
- В октябре 2020 г. Франциск высказался в поддержку однополых партнерств, заявив, что гомосексуалы должны быть защищены соответствующим законом о гражданском партнерстве.
- Кроме того, он заявил, что христиане должны просить прощения у геев и всех остальных, кого обидела или эксплуатировала церковь.