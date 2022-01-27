Папа Римский призвал родителей поддерживать детей-геев, а не осуждать их

Папа Римский Франциск заявил в среду, что родители детей-геев должны не осуждать, а поддерживать их.

Источник: Reuters со ссылкой на слова Папы Римского Франциска

Детали: Понтифик призвал семьи никогда не осуждать своих детей, в том числе из-за их сексуальной ориентации.

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На своей еженедельной аудиенции он говорил о трудностях, с которыми родители могут столкнуться в воспитании детей.

Эти вопросы касались, в частности, "родителей, которые видят у своих детей другую сексуальную ориентацию и как с этим обращаться, как сопровождать своих детей и не прятаться за отношением порицания", - сказал Франциск и привел пример поддержки родителей, у которых дети больны, даже неизлечимо.

Ранее он говорил, что геи имеют право приниматься своими семьями – как дети, братья и сестры.

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Франциск также сказал, что хотя Церковь не может принять однополые браки, она может поддержать законы о гражданских союзах, направленные на предоставление партнерам-геям общих прав в сферах пенсионного обеспечения, здравоохранения и вопросов наследства.

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