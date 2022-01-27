США і Польща обговорили "посилення стримування" на східному фланзі НАТО

Міністри оборони США та Польщі Ллойд Остін і Маріуш Блащак обговорили під час телефонної розмови ситуацію щодо нарощування військ Росії на кордоні України і "посилення стримування вздовж східного флангу НАТО".

Джерело: Пентагон

Дослівно: "Обидва лідери висловили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також свою незмінну відданість розбудові обороноздатності українських сил".

Реклама:

Деталі: За повідомленням Пентагону, Остін і Блащак також обмінялися думками щодо посилення стримування вздовж східного флангу НАТО, наголосили на важливості збереження єдності НАТО і домовилися продовжувати тісне співробітництво у цей критичний час.

Нагадаємо:

НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви.

У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.

Росія, незважаючи на заклики НАТО і провідних країн Заходу до деескалації, продовжує нарощувати війська на кордоні України, чим підвищує напругу.