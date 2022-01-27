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США и Польша обсудили "усиление сдерживания" на восточном фланге НАТО

Четверг, 27 января 2022, 06:55
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию о наращивании войск России на границе Украины и "усилении сдерживания вдоль восточного фланга НАТО".

Источник: Пентагон

Дословно: "Оба лидера выразили свою непреклонную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою неизменную приверженность развитию обороноспособности украинских сил".

Детали: По сообщению Пентагона, Остин и Блащак также обменялись мнениями по усилению сдерживания вдоль восточного фланга НАТО, отметили важность сохранения единства НАТО и договорились продолжать тесное сотрудничество в это критическое время.

Напомним:

  • НАТО в среду параллельно с США передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы.
  • В среду вечером Москва подтвердила, что получила ответ США на свой ультиматум.
  • Россия, несмотря на призывы НАТО и ведущих стран Запада к деэскалации, продолжает наращивать войска на границе Украины, чем повышает напряжение.

Украинская правда
Темы: СШАПольшаРосcияНАТО


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