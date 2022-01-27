США и Польша обсудили "усиление сдерживания" на восточном фланге НАТО

Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию о наращивании войск России на границе Украины и "усилении сдерживания вдоль восточного фланга НАТО".

Источник: Пентагон

Дословно: "Оба лидера выразили свою непреклонную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою неизменную приверженность развитию обороноспособности украинских сил".

Детали: По сообщению Пентагона, Остин и Блащак также обменялись мнениями по усилению сдерживания вдоль восточного фланга НАТО, отметили важность сохранения единства НАТО и договорились продолжать тесное сотрудничество в это критическое время.

Напомним: