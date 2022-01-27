Небувалий антирекорд: понад 32 тисячі випадків Covid за добу в Україні

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 – це різкий стрибок і абсолютний максимум за 2 роки пандемії.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Рівень госпіталізацій та летальність залишаються на попередньому рівні: у лікарні в середу поклали 3 016 осіб, померли 154 хворих.

Реклама:

Одужали 5 237 осіб.

Серед 32 тисяч хворих – 4 847 дітей (15%) і 797 (2,5%) медпрацівників.

Найгірша ситуація з захворюваністю в Івано-Франківській (2862), Львівській (2696) і Житомирській (2467) областях, у Києві (2012) , в Одеській (1939) та Сумській (1909) областях.

ВІДЕО ДНЯ

Смертей минулої доби найбільше в Івано-Франківській та Дніпропетровській (по 13), Закарпатській (12), Хмельницькій (11), Вінницькій та Донецькій (по 10) областях.

Попередній антирекорд виявлених випадків був зафіксований 4 листопада 2021 року: за добу 3 листопада зафіксували 27 377 випадків зараження коронавірусом. Тоді загальна кількість жертв епідемії в Україні сягнула 70 тисяч осіб, тепер вона близька до 100 тисяч.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 946 202 рази, зафіксували 99 738 смертей та 3 601 952 одужання.

За 11 місяців вакцинації проти коронавірусу щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, дві дози – 14 549 494 людини, додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей.