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Небувалий антирекорд: понад 32 тисячі випадків Covid за добу в Україні

Четвер, 27 січня 2022, 07:26
Небувалий антирекорд: понад 32 тисячі випадків Covid за добу в Україні
Дашборд УП

За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 – це різкий стрибок і абсолютний максимум за 2 роки пандемії.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Рівень госпіталізацій та летальність залишаються на попередньому рівні: у лікарні в середу поклали 3 016 осіб, померли 154 хворих. 

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Одужали 5 237 осіб.

Серед 32 тисяч хворих – 4 847 дітей (15%) і 797 (2,5%) медпрацівників.

Найгірша ситуація з захворюваністю в Івано-Франківській (2862), Львівській (2696) і Житомирській (2467) областях, у Києві (2012) , в Одеській (1939) та Сумській (1909) областях.

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Смертей минулої доби найбільше в Івано-Франківській та Дніпропетровській (по 13), Закарпатській (12), Хмельницькій (11), Вінницькій та Донецькій (по 10) областях.

Попередній антирекорд виявлених випадків був зафіксований 4 листопада 2021 року: за добу 3 листопада зафіксували 27 377 випадків зараження коронавірусом. Тоді загальна кількість жертв епідемії в Україні сягнула 70 тисяч осіб, тепер вона близька до 100 тисяч. 

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 946 202 рази, зафіксували 99 738 смертей та 3 601 952 одужання. 

За 11 місяців вакцинації проти коронавірусу щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, дві дози – 14 549 494 людини, додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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