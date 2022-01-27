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Небывалый антирекорд: более 32 тысяч случаев Covid за сутки в Украине

Четверг, 27 января 2022, 08:26
Дашборд УП

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 – это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Уровень госпитализаций и летальность остаются на прежнем уровне: в больницы в среду положили 3016 человек, умерли 154 больных.

Выздоровели 5 237 человек.

Среди 32 тысяч больных – 4847 детей (15%) и 797 (2,5%) медработников.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696) и Житомирской (2467) областях, в Киеве (2012), в Одесской (1939) и Сумской (1909) областях.

Смертей за прошедшие сутки больше всего в Ивано-Франковской и Днепропетровской (по 13), Закарпатской (12), Хмельницкой (11), Винницкой и Донецкой (по 10) областях.

Предыдущий антирекорд выявленных случаев был зафиксирован 4 ноября 2021 года: за сутки 3 ноября зафиксировали 27 377 случаев заражения коронавирусом. Тогда общее число жертв эпидемии в Украине достигло 70 тысяч человек, теперь оно близко к 100 тысячам.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 946 202 раза, зафиксировали 99 738 смертей и 3 601 952 выздоровления.

За 11 месяцев вакцинации против коронавируса привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, две дозы – 14 549 494 человека, дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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