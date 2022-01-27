Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Небывалый антирекорд: более 32 тысяч случаев Covid за сутки в Украине

Четверг, 27 января 2022, 07:26
Небывалый антирекорд: более 32 тысяч случаев Covid за сутки в Украине
Дашборд УП

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 – это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Уровень госпитализаций и летальность остаются на прежнем уровне: в больницы в среду положили 3016 человек, умерли 154 больных.

Реклама:

Выздоровели 5 237 человек.

Среди 32 тысяч больных – 4847 детей (15%) и 797 (2,5%) медработников.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью в Ивано-Франковской (2862), Львовской (2696) и Житомирской (2467) областях, в Киеве (2012), в Одесской (1939) и Сумской (1909) областях.

ВИДЕО ДНЯ

Смертей за прошедшие сутки больше всего в Ивано-Франковской и Днепропетровской (по 13), Закарпатской (12), Хмельницкой (11), Винницкой и Донецкой (по 10) областях.

Предыдущий антирекорд выявленных случаев был зафиксирован 4 ноября 2021 года: за сутки 3 ноября зафиксировали 27 377 случаев заражения коронавирусом. Тогда общее число жертв эпидемии в Украине достигло 70 тысяч человек, теперь оно близко к 100 тысячам.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 946 202 раза, зафиксировали 99 738 смертей и 3 601 952 выздоровления.

За 11 месяцев вакцинации против коронавируса привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, две дозы – 14 549 494 человека, дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Covid-2019
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
Ученые выяснили, какая распространенная привычка увеличивает риск заразиться COVID-19
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: