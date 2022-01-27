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Ватажок бойовиків Пушилін заявив, що вони потребують сучасної зброї

Четвер, 27 січня 2022, 08:39
Ватажок бойовиків Пушилін заявив, що вони потребують сучасної зброї
Ватажок бойовиків Денис Пушилін. Фото з Telegram

Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін заявив, що бойовикам "ДНР" і "ЛНР" потрібна сучасна зброя, зокрема для протистояння безпілотникам.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Пушиліна в ефірі "Соловйов Live"

Пряма мова Пушиліна: "Я зі своїми військовими вже, природно, був час поспілкуватися. Звичайно, ми все ж таки припускаємо, що треба вести мову про те озброєння, про яке ви говорите (26 січня секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак закликав російську владу поставити бойовикам "ЛНР" та "ДНР" окремі види озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності та стримування нібито "агресії Києва" – ред), – нам необхідно протистояти і "Байрактарам", насамперед, тому що слабкі точки все одно залишаються".

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Деталі: Перед цим ведучий програми припустив, що Росія у разі відповідного рішення передасть бойовикам не "автомати "Калашникова", ПКШ та кулемети Дегтярьова", а новітні зразки зброї, у тому числі для протистояння безпілотникам турецького виробництва.

Пушилін додав, що "зараз із цього питання будуть йти консультації".

Він також зазначив, що західні країни, зокрема, Великобританія, нібито постачають Києву застаріле озброєння, але воно все одно здатне завдати шкоди.

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Теми: ДонбасвійнаРосія
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