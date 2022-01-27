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Главарь боевиков Пушилин заявил, что они нуждаются в современном оружии

Четверг, 27 января 2022, 08:39
Главарь боевиков Пушилин заявил, что они нуждаются в современном оружии
Главарь боевиков Денис Пушилин. Фото с Telegram

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что боевикам "ДНР" и "ЛНР" нужно современное оружие, в том числе для противостояния беспилотникам.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Пушилина в эфире "Соловьев Live"

Прямая речь Пушилина: "Я со своими военными уже, естественно, было время пообщаться. Конечно, мы все же предполагаем, что речь нужно вести о том вооружении, о котором вы говорите (26 января секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал российские власти поставить боевикам "ЛНР" и "ДНР" отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания якобы "агрессии Киева" – ред), – нам необходимо противостоять и "Байрактарам", в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются".

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Детали: Перед этим ведущий программы предположил, что Россия в случае соответствующего решения передаст боевикам не "автоматы "Калашникова", ППШ и пулеметы Дегтярева", а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.

Пушилин добавил, что "сейчас по этому вопросу будут идти консультации".

Он также отметил, что западные страны, в частности, Великобритания, якобы поставляют Киеву устаревшее вооружение, но оно все равно способно нанести ущерб.

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  • Глава провластной фракции "Единая Россия" в российской Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции боевикам на оккупированной территории Донбасса.

  

Темы: ДонбассвойнаРосcия
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