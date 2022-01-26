"Єдина Росія" просить Путіна надати зброю бойовикам ОРДЛО

Голова провладної фракції "Єдина Росія" у російській Держдумі Володимир Васільєв заявив, що партія ініціювала звернення до керівництва держави з проханням розпочати постачання військової продукції "республікам" бойовиків на окупованій території Донбасу.

Джерело: Васильєв у відеозверненні, партія

Пряма мова Васільєва: "Сценарій в Україні нагадує повернення до нацизму та бандерівщини. Нас непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР".

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Ми розуміємо, що те, що сьогодні "накачують" Україну ракетними комплексами, гранатометами, іншими боєприпасами, до того ж там і з'являються інструктори – це велика небезпека. Це підготовка до бойових дій, не інакше. До бойових дій проти мирного населення.

Обстріл Луганської, Донецької областей збільшується, знову гинуть люди.

Ми довго чекали, поки розумне рішення переможе у Вашингтоні, але цього не відбувається.

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Нас дуже непокоїть питання захисту життів російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР".

Ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу "Луганській та Донецькій республікам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії, військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян".

Нагадаємо: 26 січня російська влада почала обговорювати можливість офіційного постачання зброї бойовикам "ДНР" та "ЛНР".

Того ж дня Служба безпеки показала нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед виявленого – заборонені міни, від яких гинуть місцеві жителі.