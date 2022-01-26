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"Єдина Росія" просить Путіна надати зброю бойовикам ОРДЛО

Середа, 26 січня 2022, 16:59
Єдина Росія просить Путіна надати зброю бойовикам ОРДЛО
Путін і Васільєв, фото: риа новости

Голова провладної фракції "Єдина Росія" у російській Держдумі Володимир Васільєв заявив, що партія ініціювала звернення до керівництва держави з проханням розпочати постачання військової продукції "республікам" бойовиків на окупованій території Донбасу.

Джерело: Васильєв у відеозверненні, партія

Пряма мова Васільєва: "Сценарій в Україні нагадує повернення до нацизму та бандерівщини. Нас непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР".

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Ми розуміємо, що те, що сьогодні "накачують" Україну ракетними комплексами, гранатометами, іншими боєприпасами, до того ж там і з'являються інструктори – це велика небезпека. Це підготовка до бойових дій, не інакше. До бойових дій проти мирного населення.

Обстріл Луганської, Донецької областей збільшується, знову гинуть люди.

Ми довго чекали, поки розумне рішення переможе у Вашингтоні, але цього не відбувається.

ВІДЕО ДНЯ

Нас дуже непокоїть питання захисту життів російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР".

Ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу "Луганській та Донецькій республікам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії, військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян".

Нагадаємо: 26 січня російська влада почала обговорювати можливість офіційного постачання зброї  бойовикам "ДНР" та "ЛНР".

Того ж дня Служба безпеки показала нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО. Серед виявленого – заборонені міни, від яких гинуть місцеві жителі.

Роман Петренко, УП
Теми: РосіяПутінвійнаОРДЛО
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