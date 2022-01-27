Молдовани, росіяни і білоруси найчастіше їздили в Україну минулого року

У 2021 році Україну найчастіше відвідували громадяни Молдови, Росії, Польщі, Білорусі та Румунії.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно ДПСУ: "Якщо більшість країн демонстрували істотний приріст за кількістю громадян, котрі приїздили в Україну, то потік громадян Республіки Білорусь за минулий рік знизився на 41%".

Деталі: Минулого року Україну відвідали понад 1,05 млн молдован, 518 тисяч поляків, 310 тисяч росіян, 272 тисячі білорусів та 264 тисячі румунів.

Далі у рейтингу громадяни Туреччини (246 тисяч), Угорщини (227 тисяч) та Німеччини (154 тисячі).

Замикають топ-10 країн, громадяни яких відвідували нашу країну упродовж минулого року, Ізраїль та США – 133 та 103 тисячі громадян відповідно.

Прикордонники відзначають, що впродовж минулого року кількість громадян Саудівської Аравії, які приїздили в Україну здебільшого з метою туризму, зросла у 103 рази. Це абсолютний рекорд приросту.

А загалом кількість іноземців, які побували в Україні минулого року, зросла на 26% та склала 4,27 млн осіб.